«Ты предатель»: причина зверского убийства женщины и ребенка в Челябинске

В Челябинске женщину и ее дочь убили из-за обвинений в адрес мужа. Она назвала своего супруга предателем, сообщает Mash .

После этих слов 39-летний Вячеслав пришел в ярость. Он выхватил служебный пистолет Иж-71, который не сдал на работе. Мужчина выстрелил в жену и ее дочь от первого брака, после этого его нашли мертвым. Соседи слышали крики из квартиры, но не стали вызывать полицию.

Силовики проверяют ЧОП «Омега-1», в котором работал Вячеслав: он должен был сдать оружие после работы. Из-за серьезного нарушения фирму могут лишить лицензии или возбудить уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Семья жила в этой квартире меньше двух недель, Вячеслав и его супруга были женаты около года. В браке появился общий сын. Остальные дети — сбежавшие во время стрельбы мальчики и убитая девочка — появились в первом браке жены.

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