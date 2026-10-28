Шпажистка из Подмосковья завоевала серебро на Всероссийском турнире в Москве

Татьяна Гудкова из Московской области заняла второе место в личном первенстве на шпагах на Всероссийских соревнованиях 26 октября в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Татьяна Гудкова, представляющая областной центр олимпийских видов спорта и УОР №4 в Чехове, завоевала серебро в личном первенстве на шпагах. Победительницей стала Айзанат Муртазаева из Москвы. Бронзовые медали получили москвички Яна Бекмурзова и Милен Бавуге Хабимана.

Гудкова — заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка мира (2014, 2017), четырехкратная чемпионка мира среди юниоров, трехкратная чемпионка России и победительница Кубка России 2023 года. Спортсменка представляет Московскую область и тренируется под руководством заслуженного тренера России Василия Скорневского.

Всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин прошли 26 октября в Москве в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Новости министерства физической культуры и спорта Московской области доступны в Telegram, VK и МАХ.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.