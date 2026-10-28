В Подольске открыли ячейку «Молодежки Народного фронта»

сегодня в 15:31

На открытии выступили творческие коллективы, прошли мастер-классы по изготовлению окопных свечей и сухих пайков, плетению маскировочных сетей.

Участие приняли представители движения из трех других муниципалитетов Подмосковья, комитета по культуре, туризму и молодежной политике, «Волонтеры Подмосковья», активисты общественных объединений округа, студенты и старшеклассники.

«Когда выезжаем на гуманитарные миссии, ребята так сильно сближаются, что потом ждут любых форумов, чтобы встретиться снова. Эта команда единомышленников, с которыми хочется идти дальше и помогать людям», — поделилась координатор «Молодежки Народного фронта» Гулнур Гусейнова.

«Молодежка Народного фронта» — волонтерское крыло движения. В военных госпиталях активисты помогают военнослужащим и медперсоналу, на складах Народного фронта работают с гуманитарной помощью. В регионах добровольцы поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО, выезжают в приюты.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.