Эксперт назвал строительство метро важным направлением при развитии территорий

В среду в своем официальном канале в мессенджере МАКС мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что три линии метро придут в разные районы Москвы, еще две станции — «Гольяново» и «Южный порт» — будут открыты на уже действующих ветках. Член общественного совета при Минтрансе России, заместитель председателя комитета ТПП РФ по транспорту Норайр Блудян отметил, что развитие метро между столицей и областью создаст комфортные условия для жителей.

«В течение трех лет должны ввести 23 станции, больше 50 км линий и 3 электродепо Московского метрополитена. К 2029 году протяженность линий метро вырастет в два раза по сравнению с 2011‑м», — уточнил градоначальник.

Он напомнил, что до 2035 года в Москве и Подмосковье планируется построить еще около 35 станций метро, 12 из которых будут расположены в Московской области.

Член общественного совета при Минтрансе России, заместитель председателя комитета ТПП РФ по транспорту Норайр Блудян отметил, что, хотя Москва и Подмосковье с административной точки зрения являются разными субъектами, фактически они уже представляют собой единую агломерацию. По его словам, именно поэтому при развитии территорий важно учитывать связи между ними и создавать комфортные условия для жителей.

«Одно из важных направлений здесь — строительство метро. Крупные города Московской области — Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиха, Одинцово и другие — логично рассматривать как следующие точки роста транспортной системы агломерации. При этом особое внимание уделяется территории ТиНАО», — подчеркнул Блудян.

Он добавил, что развитие современной транспортной инфраструктуры позволит открыть новые маршруты и за счет этого улучшить доступность разных пунктов назначения для миллионов жителей столицы и области.

Ранее глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что строительство метро является одной из ключевых задач.

«В настоящий момент возводятся более 20 станций метро на шести линиях: действующих Рублево-Архангельской, Троицкой, Кольцевой, Арбатско-Покровской и Люблинско-Дмитровской, а также строящемся Бирюлевском радиусе», — добавил Ефимов.