Актриса Ольга Медынич раскритиковала ранний выбор профессии у школьников

Актриса Ольга Медынич считает, что система образования слишком рано требует от подростков определиться с будущим. Она сочувствует школьникам и намерена поддержать сына при поступлении, сообщает Газета.ru .

На вечере «ДВИЖЕНИЕ 100» в Москве звезда сериала «Война семей» заявила, что молодые люди вправе не знать в 13–16 лет, чем хотят заниматься. По ее мнению, школьные экзамены подталкивают подростков к взрослой ответственности. Выбор осложняет и развитие искусственного интеллекта, который может заменить многие профессии.

Медынич рассказала, что училась в школе на тройки, но институт окончила с красным дипломом: поступление стало ее собственным выбором. Актриса считает важным найти работу по душе и собирается помочь в этом сыну.

«Конечно (буду помогать — ред.). У меня первая задача, чтобы он поступил куда-то и определился. Мне кажется, очень важно поступить и выбрать профессию, потому что, вы же знаете, что, если выбрал любимую профессию, ты ни дня не будешь работать. И это действительно так. Это самое важное — найти любимого человека и профессию. Мы можем только молиться и поддерживать своих детей. Я признаюсь, что нам было легче», — призналась артистка.

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