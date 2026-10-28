Ударил головой о батарею: отчим убил 5-летнего ребенка на Кубани

28-летний житель Краснодарского края убил 5-летнего сына своей супруги. Он нанес малышу не менее восьми ударов ногами и руками, а затем ударил головой о металлическую батарею, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Семья жила в поселке Степном Славянского района. 16 октября мать вышла из дома и оставила сына с мужем. Мужчина избил мальчика, нанес ему не менее восьми ударов, а затем ударил головой о батарею.

Затем агрессор понял, что состояние ребенка ухудшается. Чтобы отвести от себя подозрения, он отвез мальчика в больницу и заявил врачам, что он сам упал в ванной и ударился головой. Несмотря на старания медиков, ребенок умер.

Мужчина по-прежнему пытался представить убийство как несчастный случай, но его причастность была доказана. Во время допроса он сознался в содеянном и был арестован.

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