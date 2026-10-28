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Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Ногинске

Пострадавшие при столкновении автобуса с грузовиком в Ногинске находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве добавили, что пострадавших доставили в стационары для дальнейшего оказания медицинской помощи.

По данным региональной прокуратуры, ДТП произошло среду около 13:00 на 99-м км автодороги А-107 «ММК». Предварительно, водитель рейсового автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с грузовиком марки Sitrak. В результате аварии пострадали 5 человек.

Ногинская городская прокуратура держит на контроле установление обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса и большегруза.

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