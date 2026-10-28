5 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Ногинске Происшествия сегодня в 16:43 Фото - © Telegram/РЕН ТВ|Новости

В Ногинске автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком. В аварии пострадали пять человек, сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло на пресечении улиц Патриаршей и Рабочей. Автобус двигался по маршруту Вокзал — Починки. В момент аварии в общественном транспорте находились 12 человек. На месте работают экстренные службы. Причины ДТП выясняются. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.