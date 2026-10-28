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5 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Ногинске

Происшествия
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Фото - © Telegram/РЕН ТВ|Новости

В Ногинске автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком. В аварии пострадали пять человек, сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло на пресечении улиц Патриаршей и Рабочей. Автобус двигался по маршруту Вокзал — Починки.

В момент аварии в общественном транспорте находились 12 человек.

На месте работают экстренные службы. Причины ДТП выясняются.

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