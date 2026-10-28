Перинатальный центр Коломны получил водозащищенные датчики для родов

Родовое отделение Коломенского перинатального центра получило беспроводные датчики кардиотокографии для непрерывного контроля сердцебиения плода и сокращений матки, в том числе при родах в водную среду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые ультразвуковые и токометрические датчики позволяют будущим мамам свободно двигаться, принимать душ или погружаться в воду для уменьшения боли во время схваток. При этом врачебный контроль не прерывается. Датчики имеют высокую степень влагозащиты, безопасны и легко дезинфицируются.

Ранее в 2026 году Коломенский перинатальный центр получил 24 единицы медицинской техники для помощи недоношенным детям. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«С начала года поставили в медорганизации Подмосковья 423 единицы оборудования для неонатологии на общую сумму 791 млн рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.