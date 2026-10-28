USD
Доллар США
80,53
0.05 %
EUR
Евро
90,10
0.00 %
CNY
Китайский Юань
12,07
0.00 %
GBP
Фунт стерлингов
107,48
-0.25 %

Дробыш рассказал, кому достались его песни для Пугачевой

Культура

Фото - © РИА Новости

Песни, которые композитор и продюсер Виктор Дробыш писал для певицы Аллы Пугачевой, в итоге вошли в репертуар других артистов. Об этом рассказал сам Дробыш, сообщает Общественная Служба Новостей.

Среди исполнителей этих композиций оказалась Кристина Орбакайте - дочь Пугачевой. Дробыш считает, что песня «Свет твоей любви» органично вписалась бы в репертуар Пугачевой, но доволен тем, как сложилась ее судьба.

«В итоге те песни, которые я писал для Аллы Борисовны, исполнила либо Кристина Орбакайте, либо другие звезды. Например, песня „Свет твоей любви“ была бы очень органична в репертуаре Пугачевой, но она стала одной из визитных карточек среди лирических композиций Кристины, чем я очень доволен», — сказал Дробыш.

Продюсер также добавил, что ему нравилось сотрудничать именно с Орбакайте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.