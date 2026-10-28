Дробыш рассказал, кому достались его песни для Пугачевой

Песни, которые композитор и продюсер Виктор Дробыш писал для певицы Аллы Пугачевой, в итоге вошли в репертуар других артистов. Об этом рассказал сам Дробыш, сообщает Общественная Служба Новостей .

Среди исполнителей этих композиций оказалась Кристина Орбакайте - дочь Пугачевой. Дробыш считает, что песня «Свет твоей любви» органично вписалась бы в репертуар Пугачевой, но доволен тем, как сложилась ее судьба.

«В итоге те песни, которые я писал для Аллы Борисовны, исполнила либо Кристина Орбакайте, либо другие звезды. Например, песня „Свет твоей любви“ была бы очень органична в репертуаре Пугачевой, но она стала одной из визитных карточек среди лирических композиций Кристины, чем я очень доволен», — сказал Дробыш.

Продюсер также добавил, что ему нравилось сотрудничать именно с Орбакайте.

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