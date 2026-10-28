Политический обозреватель Марк Бернардини связал сообщения о замедлении помощи Киеву с желанием премьер-министра Италии Джорджи Мелони сохранить отношения с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Общественная Служба Новостей .

Итальянская пресса сообщила, что правительство Джорджи Мелони намерено затормозить дальнейшую экономическую и военную помощь украинцам. По оценке журналистов, такие действия нарушают обязательства перед лидерами Франции и Украины Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

Бернардини счел эти сообщения преувеличением. Он предположил, что Мелони определит дальнейший политический ориентир после выборов в Конгресс США 3 ноября.

«Что касается Мелони, то она в типичной для итальянцев форме пытается усидеть на двух стульях. Готовит сразу две стратегии», — заявил обозреватель.

По его мнению, при поражении Трампа Мелони заявит о близости к демократам, а при его победе — о давней дружбе с ним.

Бернардини также отметил, что у Италии сейчас нет лишних денег на помощь Киеву.

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