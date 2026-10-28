Новосибирцы призвали Бастрыкина разобраться с вырубкой деревьев

Жители Новосибирска пожаловались на массовый спил деревьев и предложили привлечь внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина к ситуации. По их словам, улицы теряют защиту от пыли, а новые посадки засыхают, сообщает Om1 Новосибирск .

Жалобы касаются улиц Владимировской, Большевистской, Дуси Ковальчук и Ватутина. Жительница Елена Стекольникова также написала в соцсетях, что после вырубки остается бетон, а половина молодых деревьев, высаженных взамен, засохла.

Елена Китаева сообщила о спиле высоких тополей на улице Ватутина в Ленинском районе. По ее словам, они давали тень и защищали жилую территорию от пыли, шума и выхлопов. Новые саженцы имеют редкую крону.

Ранее жители жаловались на вырубку на улице Кирова между Добролюбова и Гурьевской и отсутствие новых посадок.

Биолог Центрального сибирского ботанического сада Юрий Овчинников ранее пояснил Infopro54, что деревьям в окружении асфальта не хватает влаги, воздуха в почве и площади питания.

«Полоса земли лучше, чем клочок земли, — шансы посадить и вырастить дерево есть. В зависимости от того, какого размера это дерево и будет ли за ним уход. Но если ухода нет — ничего хорошего не будет. Когда проводятся такие работы, нужно приглашать специалистов в области агрономии, дендрологии и потом принимать решения», — отметил Овчинников.

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