В Люберцах школьников научили плести маскировочные сети

Волонтеры движения «Ангелы победы» 27 октября провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей для активистов и юнармейцев школы №51 в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники первого занятия освоили простой метод «Джи» — плетение одноцветной сети. Именно такое изделие запросили бойцы СВО. Сначала школьникам объяснили, как правильно держать полотно и делать узлы.

«Это первая школа, куда мы поставили специальные вешала для плетения маскировочных сетей. Я все время побаивалась, думала, что детям будет тяжело», — рассказала руководитель волонтерского движения «Ангелы победы» Оксана Павлова. Она отметила, что дети каждый раз удивляют ее своими возможностями.

Ученица Ольга Рубанова давно хотела научиться плести сети: ее отчим находится в зоне СВО. Вместе с мамой она собирает и отправляет бойцам гуманитарную помощь.

«Я считаю, что помогать военным нужно как можно больше, потому что они защищают нас. И просто сидеть — это было бы неправильно. Я бы так не смогла, поэтому решила помогать, как могу», — сообщила Ольга Рубанова.

Сотрудничество школы и благотворительной организации продолжится. Когда ученики освоят разные техники плетения, волонтеры научат их шить маскировочные костюмы и сумки для них.

Участники движения «Ангелы победы» более двух лет плетут маскировочные сети и проводят мастер-классы для всех желающих.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.