В Долгопрудном провели мастер-класс по сердечно-легочной реанимации

Школьники, студенты и взрослые освоили базовые приемы реанимации на занятии в Центральной библиотеке Долгопрудного. Встреча прошла в рамках Всемирного дня «Запусти сердце», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центральной библиотеке Долгопрудного прошел мастер-класс по сердечно-легочной реанимации. Занятие состоялось в рамках Всемирного дня «Запусти сердце», организованного Минздравом РФ, Российским обществом первой помощи и Национальным медико-хирургическим центром имени Н. И. Пирогова.

Мастер-класс провела сотрудник скорой помощи и инструктор по первой медицинской помощи Анастасия Балабанова. Школьники, студенты и взрослые отработали базовые действия по оценке состояния пострадавшего и проведению реанимации.

Главная идея встречи — спасти жизнь может каждый, но для этого необходимы знания и практические навыки. Экстренная ситуация может возникнуть на улице, в транспорте, на работе или дома. Правильный алгоритм действий особенно важен, когда медиков рядом нет, а счет идет на минуты. Такие занятия помогают людям увереннее действовать в стрессовых ситуациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.