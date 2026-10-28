Депутаты избрали Андрея Ковалько главой Наро-Фоминского округа

Депутаты совета депутатов Наро-Фоминского городского округа единогласно избрали Андрея Ковалько главой муниципалитета. Решение приняли на 77-м заседании совета.

Церемония вступления в должность прошла на заседании сразу после голосования. Избранный глава принес присягу в присутствии депутатов, представителей региональной власти, почетных граждан и общественности.

«Благодарен вам за доверие. Для меня большая честь возглавить округ. Я вижу его силу не только в экономических показателях или инфраструктуре, но прежде всего — в людях. Свою задачу как главы вижу в том, чтобы диалог между властью и обществом был честным и открытым. Это нужно, чтобы каждый житель чувствовал: его голос услышан, а проблемы решаются. Приложу все усилия, чтобы достичь поставленных целей», — сказал Андрей Ковалько на церемонии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <...> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.