USD
Доллар США
80,53
0.05 %
EUR
Евро
90,10
0.00 %
CNY
Китайский Юань
12,07
0.00 %
GBP
Фунт стерлингов
107,48
-0.25 %

Иосиф Пригожин рассказал, как Пьеха вернул ему должок

Культура

Фото - © РИА Новости

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал Стаса Пьеху редким примером артиста, сохранившего порядочность после обретения славы, сообщает Общественная Служба Новостей.

Пригожин рассказал, что вкладывал личные средства в продвижение Пьехи наравне с Виктором Дробышем. После завершения совместной работы певец вернул продюсеру деньги.

«После завершения сотрудничества Стас мне компенсировал те средства, которые я вложил в него как в проект», — сказал Пригожин.

По словам продюсера, большинство артистов с приходом известности становятся капризнее, высокомернее и менее сговорчивыми. Пьеха, напротив, приятно удивил его: Пригожин назвал такое поведение редким случаем среди звезд подобного масштаба.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.