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Иосиф Пригожин рассказал, как Пьеха вернул ему должок

Пригожин рассказал, что вкладывал личные средства в продвижение Пьехи наравне с Виктором Дробышем. После завершения совместной работы певец вернул продюсеру деньги.

«После завершения сотрудничества Стас мне компенсировал те средства, которые я вложил в него как в проект», — сказал Пригожин.

По словам продюсера, большинство артистов с приходом известности становятся капризнее, высокомернее и менее сговорчивыми. Пьеха, напротив, приятно удивил его: Пригожин назвал такое поведение редким случаем среди звезд подобного масштаба.

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