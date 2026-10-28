Иосиф Пригожин рассказал, как Пьеха вернул ему должок
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал Стаса Пьеху редким примером артиста, сохранившего порядочность после обретения славы, сообщает Общественная Служба Новостей.
Пригожин рассказал, что вкладывал личные средства в продвижение Пьехи наравне с Виктором Дробышем. После завершения совместной работы певец вернул продюсеру деньги.
«После завершения сотрудничества Стас мне компенсировал те средства, которые я вложил в него как в проект», — сказал Пригожин.
По словам продюсера, большинство артистов с приходом известности становятся капризнее, высокомернее и менее сговорчивыми. Пьеха, напротив, приятно удивил его: Пригожин назвал такое поведение редким случаем среди звезд подобного масштаба.
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