Актер Александр Головин рассказал, почему перестал спорить с женой

Звезда «Кадетства» Александр Головин признался, что не ссорится с женой Александрой: он всегда проигрывал в спорах и решил больше в них не вступать, сообщает Газета.ru .

Актер рассказал об отношениях с супругой на вечере «ДВИЖЕНИЕ 100».

«Мы не ссоримся. Я уже пять лет с супругой и понял, что я не выигрываю ни одну битву», — поделился Головин.

На мероприятии журналисты сообщили актеру, что его коллега по «Кадетству» Линда Табагари недавно призналась в невзаимной любви к нему. Александра ответила, что не ревнует мужа: она тоже смотрела сериал и была влюблена в его героя Максима Макарова. При этом супруга отметила, что сам Головин лучше своего персонажа.

Александр Головин и Александра Попова поженились в июле 2023 года. Впервые об их романе заговорили в 2022 году после совместного появления на программе «Звезды сошлись». Они познакомились на съемках документального фильма, где Попова играла влюбленную в актера девушку.

Позже Головин пригласил ее в отпуск, хотя романтических отношений между ними еще не было. В поездке актер заболел. По его словам, Александра не оставила его, и тогда он понял, что она особенная.

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