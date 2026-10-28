Адвокат Терских объяснил, когда ресторан не вправе включать чаевые в счет

Ресторан не может включать в счет сервисный сбор без предварительного согласия посетителя. Об этом рассказал адвокат, владелец Юридического центра «ТЕРСКИХ» Виктор Терских, сообщает Газета.ru .

Пункт 19 Правил оказания услуг общественного питания запрещает добавлять к заказу платежи и чаевые без согласия гостя. Аналогичное правило содержит закон «О защите прав потребителей».

«Если еще до заказа вам ясно сообщили, что в счете будет сервисный сбор, объяснили его размер, а вы согласились на эти условия, такой платеж может быть законным. Например, это бывает при обслуживании банкета или специальном формате мероприятия», — пояснил Терских.

Если доплата стала неожиданностью, адвокат посоветовал попросить официанта или администратора убрать ее и принести новый счет. Другой вариант — оплатить только заказанные блюда и напитки. Стоит сфотографировать счет, меню и информацию в зале: снимки пригодятся, если ресторан заявит, что предупреждал о сборе.

Можно также оплатить весь счет, сохранить чек и направить ресторану письменное требование о возврате сервисного сбора. Этот способ подойдет тем, кто не хочет спорить на месте. Терских подчеркнул, что важно сохранять доказательства.

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