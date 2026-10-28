Юрист объяснил, когда певица Лариса Долина может подать в суд за мемы

Мемы с Ларисой Долиной сами по себе не нарушают закон. Певица вправе обратиться в суд, если публикации нарушают ее права, рассказал юрист Александр Хаминский, сообщает Газета.ru .

Директор певицы Сергей Пудовкин сообщил, что ее юристы будут круглосуточно проверять публикации, коллажи и мемы на предмет оскорблений и унижений. При выявлении нарушений представители артистки подадут иски о защите чести и достоинства.

«Сатирические коллажи и мемы, основанные на общедоступных фотографиях, могут использоваться гражданами и СМИ в рамках свободы выражения мнения и творчества, если не содержат клеветы, оскорблений и иных нарушений закона. Само по себе изображение Долиной в сатирическом контексте не дает оснований для обращения в суд и взыскания денег с авторов сатиры», — пояснил Хаминский.

Юрист уточнил, что статья 152 Гражданского кодекса РФ позволяет требовать опровержения ложных порочащих сведений, удаления публикации и компенсации морального вреда. За заведомо ложные порочащие сведения возможна уголовная ответственность, за унижение чести в неприличной форме — административная.

Для использования фотографий обычно нужно согласие. Исключение — снимки с концертов и других публичных мероприятий, если человек не является основным объектом использования.

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