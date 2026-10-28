сегодня в 16:08

В Щелкове с 29 октября частично ограничат движение по мосту через Клязьму

Схема движения по мосту через Клязьму на Пролетарском проспекте в Щелкове изменится с 29 октября из-за капитального ремонта. Полностью восстановить проезд планируют в мае 2027 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На мосту через Клязьму в Щелкове временно ограничат движение для демонтажа барьерного ограждения. Капитальный ремонт сооружения ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Проезд в сторону Фрянова будет осуществляться по одной полосе, а в сторону Москвы — по двум полосам. Полностью восстановить движение по мосту планируется в мае 2027 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Мост протяженностью 76 метров построили в 1981 году. Капремонт позволит обновить мостовую конструкцию и обеспечить безопасное и комфортное движение автомобилистов.

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными, учитывать временные ограничения и заранее планировать маршруты. О дальнейших изменениях схемы движения сообщат дополнительно.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.