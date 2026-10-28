В Дубненской больнице расширили диагностику для пациентов стационара

Наталья Коннова после перерыва вернулась к работе в Дубненской больнице. Врач проводит исследования для пациентов стационара в плановом порядке и по экстренным показаниям. В их числе — УЗИ сердца и сосудов шеи, которые помогают оценить состояние сердечно-сосудистой системы, выявить скрытые риски и патологии.

Врач функциональной диагностики регулярно проводит совместные консультации с терапевтами, кардиологами, неврологами и другими специалистами. Результаты исследований помогают определить дальнейшую тактику лечения, оценить операционный риск и подготовить пациентов к хирургическим вмешательствам.

«Усиление команды врачей отделений стационара позволило значительно ускорить и расширить спектр диагностической помощи», — отметил главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

По его словам, опыт специалистов и оборудование экспертного класса позволяют оказывать качественную медицинскую помощь на всех этапах — от первого обращения до полного выздоровления.

28 октября отмечается День врача функциональной диагностики. Функциональная и ультразвуковая диагностика — одно из ключевых направлений работы Дубненской больницы. В отделении работают девять врачей функциональной диагностики и 13 специалистов ультразвуковой диагностики.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.