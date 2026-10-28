Психолог Можайской больницы рассказала, как справиться с осенней хандрой

Медицинский психолог Можайской больницы Елена Витязева объяснила, что осенняя грусть и повышенная усталость могут быть реакцией организма на смену сезонов и нехватку света. Пережить этот период помогают отдых, прогулки и общение с близкими, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Осенью дни становятся короче, солнечного света меньше, а усталость к вечеру может усиливаться. Медицинский психолог Можайской больницы Елена Витязева посоветовала в этот период снизить требования к себе и уделять больше внимания небольшим повседневным радостям.

«Главное в этот период — не требовать от себя трудовых подвигов, а осознанно добавить в жизнь маленькие источники радости», — пояснила специалист.

Психолог рекомендовала добавить в рацион яркие овощи и фрукты, выбрать теплую одежду любимого цвета и выходить на улицу хотя бы на 15 минут в обеденный перерыв, чтобы застать солнечный свет.

По словам Витязевой, важно не замыкаться в четырех стенах: можно позвонить подруге, с которой давно не общались, или устроить семейный вечер с настольными играми. Стоит также позволять себе отдыхать без чувства вины — например, выбрать книгу вместо генеральной уборки. Забота о себе, снижение темпа и общение с близкими помогают легче пережить смену сезонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.