Подросток хотел убить одноклассника кирпичом в Ленобласти

Подросток напал с кирпичом на одноклассника в поселке Лебяжье Ленинградской области. Школьник задержан, его хотят отправить под стражу, сообщает 47news .

Инцидент произошел у дома на улице Степаняна. По данным следствия, 15-летний парень напал на сверстника. Пострадавший получил тяжелые травмы головы и тела. Он находится в больнице. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и устанавливают, чем именно был избит ребенок. Нападавшего задержали, подготовлено ходатайство о заключении его под стражу.

По данным СМИ, одноклассники поссорились, после чего один из ребят взял кирпич и напал на второго.

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