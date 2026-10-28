Глава Люберец проверил содержание дворов и подъездов на улице Кирова

Глава Люберец Владимир Волков вместе с жителями 27 октября проверил дворы у домов № 22Б, 20 и 22 на улице Кирова. Во время обхода жители указали на недостатки в содержании подъездов дома № 22Б, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владимир Волков провел обход дворов у домов № 22Б, 20 и 22 на улице Кирова во вторник, 27 октября, в рамках контроля за состоянием придомовых территорий. Управляющая компания оперативно устранит замечания жителей по текущему содержанию подъездов дома № 22Б.

На придомовых территориях усилили уборку опавшей листвы и мелкого мусора. Подрядчику поручили завершить работы до наступления морозов.

«Нареканий по отоплению в доме нет — теплоноситель подается, все в нормативе», — отметил Владимир Волков.

Заявки по вопросам отопления и текущего содержания домов продолжают принимать в чате «Люберцы + Дзержинский» в Telegram: https://t.me/otoplenielyub. К нему подключены руководители и сотрудники управляющих компаний и других профильных организаций.

Для жителей, у которых возникают сложности с загрузкой чата в Telegram, создан чат в мессенджере MAX.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.