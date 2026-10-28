В Сергиевом Посаде стартовал турнир по Counter-Strike

Киберспортивный турнир «Гвардейская машина» стартовал 27 октября в клубе «CyberX Community» в Сергиевом Посаде. Победу одержала местная команда «1769», которая выступит на областном этапе в ноябре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир по Counter-Strike организовало партийное молодежное движение при поддержке молодежного центра «Атмосфера» и депутата Госдумы Сергея Пахомова. Восемь команд объединили представителей учебных заведений.

Исполняющий обязанности руководителя «Молодой гвардии Единой России» Сергиево-Посадского округа Арсений Маланин рассказал, что отборочный турнир собрал участников из Дубны, Талдома, Сергиева Посада и Пушкино.

«Создано это для того, чтобы поддерживать у молодежи спортивный интерес и здоровый соревновательный дух», — пояснил Маланин.

Сергиево-Посадский округ представила команда «1769» из Московского финансово-юридического университета (МФЮА). Ее капитан Кирилл Ежов играет в Counter-Strike с 13 лет и неоднократно участвовал в подобных соревнованиях. Помимо победы в турнире, он стремится повысить свой рейтинг.

«Первичный результат — это 3000 ELO на Faceit. Потом, может, 1000 Европы, а потом уже какая-нибудь команда», — поделился Ежов.

Организаторам помогают волонтеры. Среди них — руководитель пресс-службы Пушкинского отделения «Молодой гвардии Единой России» Екатерина Десятова, которая отвечает на вопросы участников.

Первый киберспортивный турнир на кубок партии «Единая Россия» прошел в округе в октябре 2025 года и собрал около 50 человек. Сергей Пахомов лично приветствовал участников и отметил, что в округе создают условия для развития киберигр и традиционных видов спорта.

По итогам нынешнего турнира команда «1769» одержала победу и получила возможность побороться за первенство на областном этапе. Его планируют провести в ноябре 2026 года.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.