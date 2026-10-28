В Ногинске наградили волонтеров ко Дню добровольца Московской области

В центре «Про Молодежь» собрались добровольцы Богородского округа, в том числе молодые активисты, которые регулярно участвуют в акциях и поддерживают общественные инициативы. Многие совмещают помощь людям с учебой или работой. Такие встречи в округе традиционно проводят в конце октября.

Волонтеров поблагодарили заместитель главы Богородского округа Владимир Шевелин, депутат Мособлдумы Ольга Попова и депутаты округа. Особую признательность выразили тем, кто помогает участникам СВО и их семьям: плетет маскировочные сети, доставляет гуманитарную помощь и поддерживает в трудные минуты.

Активным молодым добровольцам вручили почетные грамоты. Депутат округа Екатерина Щербакова отметила, что награды должны приободрить ребят и вдохновить их продолжать работу.

«Это серьезный выбор, который они сделали уже в столь юном возрасте. Я очень горжусь, что в нашем округе живет такая замечательная, неравнодушная, отзывчивая и очень добрая молодежь. Спасибо за ваши добрые сердца!» — подчеркнула она.

На празднике с песнями выступила студентка Ногинского колледжа Ярослава Ячменева.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.