Жители Подмосковья почти 72 тыс раз обратились в соцзащиту онлайн

Сервис онлайн-консультаций по вопросам социальной защиты, запущенный в Подмосковье в 2026 году, принял почти 72 тыс. обращений с начала года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Онлайн-консультации позволяют дистанционно узнать о мерах социальной поддержки, условиях их предоставления, порядке оформления выплат и компенсаций, а также доступных социальных услугах. Посещать учреждения лично не требуется.

«Почти 72 тысячи обращений с начала года, а это значит, что такой формат востребован», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Самая популярная тема — компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги: на нее приходится 27% консультаций. На втором месте — получение санаторно-курортных путевок, на третьем — оформление компенсации для граждан старше 65 лет.

Чаще всего за консультациями обращаются пенсионеры и жители с инвалидностью. Дистанционный формат позволяет им получить разъяснения без поездок и ожидания приема. Развитие таких сервисов остается одним из направлений совершенствования региональной системы социальной защиты: их задача — сделать информацию доступнее для жителей.

Для записи нужно зайти на региональный портал госуслуг по адресу uslugi.mosreg.ru/remote-consulting, выбрать тему и удобное время звонка. В назначенный час можно подключиться к видеоконсультации со специалистом с телефона, ноутбука или планшета.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.