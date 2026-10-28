В Воскресенске провели литературную игру «Перо и порох»

Старшеклассники школы «Горизонт» 27 октября приняли участие в интеллектуальной игре о Михаиле Лермонтове в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Встреча прошла в рамках проекта «Гордимся славою героев», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игра «Перо и порох» познакомила школьников Воскресенска с жизнью и творчеством Михаила Юрьевича Лермонтова через интерактивные задания. В блоке «Разведка боем» участники восстановили хронологию биографии поэта.

В «Салоне мадам Россет» старшеклассники узнали об Александре Осиповне Смирновой-Россет — фрейлине императорского двора и владелице воскресенской усадьбы «Спасское». Она была близким другом Лермонтова, которому поэт доверял первые наброски стихов.

Виртуальное «Путешествие на Кавказ» показало, как природа края и быт горцев повлияли на характеры персонажей «Героя нашего времени» и отразились в живописи Лермонтова. Через стихотворение «Бородино» участники обратились к событиям Отечественной войны 1812 года и роли простых солдат в судьбе страны наряду с решениями штаба Михаила Илларионовича Кутузова.

В конкурсе «Как Лермонтов...» школьники сочинили поэтические строки из предложенного набора слов. Завершило знакомство с литературным наследием чтение известных стихотворений под живую музыку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.