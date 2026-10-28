В Волоколамске провели муниципальный этап конкурса «Поющее Подмосковье»

В фестивале детских хоровых коллективов участвовали дошкольные отделения гимназии № 1, Волоколамских школ № 2 и № 3, Ярополецкой, Осташевской и Привокзальной школ. Каждый коллектив подготовил свою программу. Дети исполнили песни о Родине, школе, семье и дружбе.

«Яркие костюмы, слаженное исполнение, уверенность на сцене — все это результат совместных стараний детей, воспитателей и музыкальных руководителей. И хотя конкурс предполагает победителей и призовые места, каждый ребенок, который сегодня вышел на сцену, уже сделал важный шаг — преодолел волнение и получил сценический опыт», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Гран-при завоевал коллектив волоколамского детского сада «Радуга». Жюри присудило первое место дошкольному отделению № 8, второе — детскому саду № 13, третье — коллективу детского сада № 5.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.