В Подольске обустраивают доступную среду для ветеранов СВО с инвалидностью

Администрация Подольска продолжает создавать доступную среду для участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий, получивших инвалидность. По обращениям бойцов в городе оборудовали парковочные места и установили пандусы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В нескольких частях Подольска выполнили работы по обращениям бойцов. Во дворах и многоквартирных домах обустроили специальные парковочные места и установили пандусы для беспрепятственного передвижения людей с инвалидностью.

Администрация городского округа уделяет особое внимание адаптации защитников к мирной жизни. В этой работе помогает центр поддержки участников СВО и их семей, который оказывает всестороннюю помощь бойцам и их близким.

Обратиться в центр можно по адресу: г. о. Подольск, ул. Чистова, 11/8. Телефоны: +7 (496) 757-77-71, +7 (964) 724-12-65.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.