Павел Коломацкий провел патриотический урок в московской школе

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Кавалер двух орденов Мужества, член Одинцовского отделения ассоциации ветеранов СВО Московской области Павел Коломацкий 26 октября встретился с учениками московской школы № 1699 Управления делами президента РФ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Павел Коломацкий провел для школьников патриотический урок, посвященный истории русского оружия. В формате открытого диалога участники встречи обсудили ключевые сражения в истории Отечества и значение патриотизма.

Ученики написали открытки для военнослужащих на фронте.

«Ребята написали открытки для бойцов на фронте, так что с первым гуманитарным конвоем передам», — отметил Павел Коломацкий.

Ветеран СВО также передал школьникам наставления бойцов хорошо учиться. Он напомнил, что участники спецоперации защищают Отечество, наследие которого достанется будущему поколению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.