В Солнечногорске меняют трубы и насос на водозаборном узле в Смирновке

Сотрудники ГУП МО «Солнечногорское ЖКХ» заменяют глубинный насос и монтируют новые трубы на водозаборном узле в Смирновке. Работы повысят надежность водоснабжения более 1200 жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На водозаборном узле в Смирновке городского округа Солнечногорск меняют глубинный насос на второй артезианской скважине. Сотрудники ГУП МО «Солнечногорское ЖКХ» также заменят около 80 метров труб на стеклопластиковые. Ранее такой материал применили на водозаборном узле в Марьино.

«В этом году в Смирновке установили новую станцию обезжелезивания: полностью заменили систему фильтрации, включая корпуса фильтров, настроили автоматизацию процессов, промыли резервуары и сети. Теперь специалисты продолжают работы на самом ВЗУ — устанавливают новый глубинный насос отечественного производства и монтируют новые трубы», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Никита Иванов.

При проведении работ предприятие использует новую технику. За последние два года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и профильного министерства оно получило 22 единицы специализированной техники.

Модернизация позволит повысить надежность подачи холодной воды и снизить риск поломок оборудования. Водозаборный узел в Смирновке снабжает водой более 1200 жителей 26 многоквартирных домов и три социально значимых объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.