«Скоро выпущу 2 трека»: автор песни «Ты моя мразота» выступил против блокировки

DJ NARODNII, автор ИИ-песни «Ты моя мразота», отреагировал на блокировку композиции в России обещанием выпустить в ближайшее время еще два трека, сообщает «Осторожно, новости» .

Музыкант заявил, что не получал предупреждений об удалении своей песни с музыкальных площадок. По его словам, он запросил у платформ комментарий, но те пока не ответили. С блокировкой трека DJ NARODNII не согласен. Он предложил «посмотреть в клип, вникнуть в сюжет и понять контекст».

Исполнитель предположил, что его ИИ-композицию удалили из-за жалоб «отдельных личностей, кто воспринял это на свой счет». Он утверждает, что законодательство не было нарушено.

DJ NARODNII отметил, что, помимо трека «Ты моя мразота», были удалены еще пять ремиксов. Однако музыкант не унывает — он намерен выпустить еще два трека.

«Ну, ничего, я выпущу скоро два отдельных трека — в первом не будет ни одного мата, а во втором будет только мат», — сказал исполнитель.

По его словам, если эти песни одновременно включить на двух устройствах, то можно будет услышать оригинальную композицию.

При этом музыкант отметил, что нормально относится к жалобам на свой ИИ-трек, потому что «многих великих творцов критиковали за творчество», а свои композиции назвал настоящим искусством.

Ранее Росмолодежь потребовала запретить ИИ-трек «Ты моя мразота», который в последние месяцы стал популярным в соцсетях. В итоге Роскомнадзор заблокировал композицию.

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