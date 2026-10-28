Расстрелянную семью с ребенком нашли в частном доме в Челябинске
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Тела девочки и ее родителей обнаружили в частном доме микрорайона Вишневая Горка в Челябинске. Подростка и ее мать жестоко расстреляли несколько часов назад, сообщает SHOT.
При этом в доме также были еще несколько детей, они не пострадали. Погибшей девочке было около 14 лет.
По предварительным данным, отец семейства расстрелял жену и дочь. После этого его нашли мертвым. Почему мужчина не тронул остальных детей, неизвестно, как и мотивы преступления.
По информации Ural Mash, 39-летний мужчина был отчимом детей. Двое из них выбежали из дома, когда убийца взялся за оружие. Внутри остался младенец, он не пострадал.
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