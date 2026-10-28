«А люди не верили»: Бузова высказалась о критике Тарасова после унижения жены

Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала критику экс-супруга Дмитрия Тарасова после того, как он публично унизил свою жену на телешоу.

В Сети активно обсуждают эпизод из шоу «Ставка на любовь» канала «Пятница!», в котором приняли участие экс-футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко. Зрители обвинили спортсмена в том, что он подавляет супругу и завидует ее успехам, а также не радуется успехам Анастасии.

«А люди не верили …», — прокомментировала Бузова в соцсети Threads*.

Позднее Анастасия Костенко вступилась за супруга после волны критики в соцсетях. По словам модели, люди по-разному проявляют чувства, а «Дима не будет кричать о них на весь мир и особенно под камерами».

После съемки Тарасов обнял Анастасию и поздравил с лучшим результатом в женском испытании.

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