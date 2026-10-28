сегодня в 12:05

Мособлводоканал устранил 243 засора на сетях водоотведения за неделю

Мособлводоканал ежедневно восстанавливает пропускную способность канализации. Почти на каждую заявку диспетчеры направляют каналопромывочные и илососные машины. Вода под высоким давлением разрушает засор, затем вакуумное оборудование извлекает размытую массу. Работы занимают от 40 минут до нескольких часов в зависимости от глубины коллектора и состава пробки.

«Более 50 водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Главная причина бытовых засоров — систематическое нарушение правил пользования канализацией. Ежедневно из сетей извлекают около 10 килограммов посторонних предметов. Основную массу составляют влажные салфетки и тряпичные изделия: они не растворяются, разбухают и образуют пробки даже под сильным напором воды.

Одна влажная салфетка может заблокировать трубу диаметром 150–200 миллиметров, оставив без водоотведения целый подъезд или частный сектор. Засоры создают избыточное давление, которое приводит к изливу стоков в подвалы жилых домов. Они также ускоряют износ оборудования канализационных насосных станций, а плотный синтетический мусор вызывает поломки.

Канализация предназначена только для отвода сточных вод и физиологических отходов. Бытовой мусор необходимо выбрасывать в мусорное ведро.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.