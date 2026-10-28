Эксперт Тыщенко объяснила, как добиться устранения дефектов после капремонта

При обнаружении недостатков после капремонта жильцам нужно зафиксировать нарушения, определить ответственного и направить претензию, рассказала эксперт Народного фронта Олеся Тыщенко, сообщает RT .

Сначала следует обратиться в управляющую компанию, затем связаться с региональным оператором или подрядчиком. Представитель одной из этих организаций либо независимый эксперт должен составить акт. Независимая экспертиза поможет установить причину дефектов и оценить ущерб.

Если деньги на капремонт поступают на счет регионального оператора, он отвечает перед собственниками за работу подрядчика по ч. 6 ст. 182 Жилищного кодекса России. При специальном счете ответственность несет его владелец.

В письменной претензии нужно описать недостатки и потребовать бесплатного устранения или возмещения расходов. Гарантийный срок обычно составляет пять лет с подписания акта приемки. К претензии прилагают акт, фото, видео и результаты экспертизы.

Если ответа нет, можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию или прокуратуру, затем — в суд с требованием устранить дефекты и возместить ущерб. Эксперт напомнила о сроке исковой давности:

«Он составляет три года и исчисляется с момента, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своего права», — разъяснила Тыщенко.

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