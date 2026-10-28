Стоматолог Дьячкова объяснила, как отличить налет от потемнения зуба

Если пятно на зубе светлеет после тщательной чистки, вероятнее всего, это поверхностный налет. Неизменный цвет требует внимания стоматолога, рассказала кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Яна Дьячкова, сообщает Sputnik .

Пигментированный налет возникает из-за кофе, чая, табака и красящих продуктов. Его помогает убрать профессиональная гигиена. Если чистка не меняет пятно, причиной могут быть зубной камень, кариес или внутреннее окрашивание тканей. Последнее не удаляют ни домашняя, ни профессиональная гигиена.

«Потемнение одного зуба на фоне остальных. Если соседние зубы сохранили цвет, а один стал серым, розоватым или темно-коричневым — это локальная проблема. Частые причины: травма (удар, падение), глубокий кариес, повреждающий пульпу, или последствия ранее проведенного лечения каналов. После травмы цвет может измениться не сразу, а через недели или месяцы, иногда без боли», — объяснила Дьячкова.

Стойкий цвет также могут вызывать старые пломбировочные материалы, прием тетрациклиновых антибиотиков в период формирования зубов и флюороз — последствие избытка фтора в воде. Врач предупредила: за потемнением могут стоять отмирание пульпы, глубокий кариес или негерметичная пломба с повторным инфицированием. Без лечения эти проблемы грозят потерей зуба.

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