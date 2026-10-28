Рузский регоператор проконсультировал 525 жителей Подмосковья в МФЦ

Специалисты Рузского регионального оператора за прошедшую неделю оказали услуги и проконсультировали 525 жителей в офисах МФЦ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители могут обратиться к представителям регоператора в МФЦ по вопросам обращения с отходами. Такие услуги доступны в ряде городских и муниципальных округов Подмосковья в рамках проекта сотрудничества компаний.

Специалисты разъясняют графики вывоза твердых коммунальных и крупногабаритных отходов, а также порядок расчета нормативов накопления. На приеме можно подать заявление на перерасчет платы за услугу «Обращение с ТКО» при временном отсутствии, получить справку об отсутствии задолженности и акт совместной сверки расчетов.

Также жители могут оформить документы для заключения прямого договора на вывоз отходов и внести изменения в лицевой счет при смене собственника или уточнении площади недвижимости. Личный прием позволяет показать документы, задать уточняющие вопросы и определить дальнейшие действия со специалистом.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал успешную работу системы: действуют более 25 точек обслуживания, открываются дополнительные офисы. Консультации доступны без предварительной записи.

В зону обслуживания Рузского регоператора входят Власиха, Волоколамский округ, Восход, Истра, Красногорск, Краснознаменск, Лотошино, Можайский округ, Молодежный, Наро-Фоминский, Рузский и Одинцовский округа, Шаховская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.