Миллениалы возвращаются к увлечениям юности на фоне кризиса среднего возраста

Миллениалы в возрасте примерно 35–45 лет вновь берутся за гитары, встают на скейты и покупают мотоциклы. Возвращение к мечтам юности может сопровождать кризис среднего возраста, сообщает «ФедералПресс» .

Психолог Ника Болзан объяснила: ближе к 40 годам человек острее ощущает ограниченность времени. Прежние цели могут перестать радовать, а новые еще не сформировались. При этом у взрослых появляются деньги и возможность осуществить желания, которые прежде приходилось откладывать.

Возвращаться к увлечениям помогает и ностальгия. Исследование 2025 года с участием 1891 человека показало: особое эмоциональное значение часто имеют песни, вышедшие, когда слушателям было около 17 лет. Болзан советует не сравнивать реальную жизнь с идеализированным прошлым и разобраться, чего не хватает сейчас: творчества, отдыха или общения.

«Во время кризиса среднего возраста полезно пересмотреть не только несбывшиеся мечты, но и собственные представления об успехе. Например, человек привык оценивать себя по карьерным достижениям, хотя сейчас для него гораздо важнее отношения с близкими и свободное время. Тогда задача – постепенно изменить свою жизнь в соответствии с тем, что действительно имеет для него значение сегодня», — объяснила Ника Болзан.

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