Эксперт Мазараки: Развитие массового спорта – одно из главных достижений Москвы

«Москва не только обеспечивает условия для подготовки чемпионов мирового уровня, но последовательно формирует полноценную спортивную экосистему. Крупные кластеры, такие как «Лужники», «Северный», комплексы в Тушино и на ЗИЛе задают высокий стандарт профессиональной подготовки. Но главное достижение последних лет — развитие массового спорта. За счет плановой модернизации комплексов спортивных тренажеров и воркаута, установки хоккейных коробок и футбольных полей, развития инфраструктуры школьных стадионов спорт пришел в каждый двор. Интерес горожан к активному образу жизни растёт — и это, в свою очередь, привлекает в отрасль частные инвестиции», - отметил Лев Мазараки.

Ранее Сергей Собянин заявил, что на реализацию программы «Спорт Москвы» планируют выделить порядка 432 млрд рублей за три года, в том числе построить 49 спортивных объектов.