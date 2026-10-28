«Я случайно»: извращенец трогал руками девочку между ног в метро

Взрослый мужчина дотронулся до половых органов несовершеннолетней девочки в столичной подземке и получил 10 суток ареста, сообщает «Осторожно, Москва» .

36-летний извращенец вечером ехал на поезде на юг «зеленой» ветки. Он вышел на станции «Алма-Атинская», а уже на платформе подошел к девочке и потрогал ее за гениталии.

Несовершеннолетняя рассказала обо всем родителям, те обратились в полицию. Правоохранители нашли нарушителя через две недели и задержали.

Мужчина признал вину, но заявил, что «случайно дотронулся до ребенка». Он просил не наказывать его строго.

Однако его показания не совпали с актом осмотра видеозаписи с места правонарушения. Судья назначил ему 10 суток ареста за мелкое хулиганство.

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