Москвич рассказал, каково быть водителем бензовоза в видеопроекте о профессиях нефтяной отрасли

Проект состоит из семи видеороликов, показывающих рабочие будни сотрудников нефтяной отрасли: ИТ-специалистов, водителей, геологов, операторов АЗС, электромонтеров, лаборантов, операторов технологических установок. Героями стали сотрудники «Газпром нефти» из разных регионов России, сообщила пресс-служба компании. Все выпуски проекта можно посмотреть на сайте «Энергии+».

Авторы выбрали массовые и характерные для отрасли специальности, которые формируют ее реальный облик сегодня. Вместе они охватывают все разнообразие труда внутри компании — от полевой геологии до цифровых технологий.

Шеф-редактор «Энергии+» Станислав Бутенко рассказал, что проект — редкая попытка показать, как выглядит труд, на котором держится вся энергетика страны, языком кино, а не языком вакансий. По его словам, про рабочие и инженерные профессии нефтяной отрасли почти не снимают качественного визуального контента, а без него у профессии просто нет современного образа в представлении зрителя.

Съемки проекта проходили на предприятиях компании в разных регионах России — от промысловых объектов до нефтеперерабатывающих заводов и городских АЗС. Серии будут появляться на сайте «Энергии+» постепенно — раз в неделю. Об особенностях работы водителей бензовозов в новом выпуске рассказал Алексей Елистратов, работающий в «Газпромнефть-Терминале» 6 лет.

Он отметил, что люди каждый день видят бензовозы на дорогах, а что стоит за работой водителей, знают немногие.

«Мы отвечаем за то, чтобы доставить топливо на АЗС безопасно и в срок. Надеюсь, фильм поможет это увидеть, — говорит Алексей. — Для нашей работы нужны специальные знания, дисциплина и умение работать с системами сохранности качества топлива. Что я больше всего люблю в своей работе? Я люблю само вождение, люблю Москву. И еще мне важно знать, что я везу людям качественный продукт».

По словам режиссера студии «Гигарама» Константина Тарана, о нефтяной промышленности много рассказывают через технологии, истории открытий или продукты, которые она производит.

«Но за этим почти не видно человека на конкретном рабочем месте: как он выглядит, чем занимается и из чего состоит его дело. Нефтяная отрасль сегодня — это команда специалистов 250 профессий. Для нашего проекта мы отобрали семь ключевых, без которых не будет работать ни одно предприятие. Мы показали человеческий портрет отрасли — живой, многогранный и вдохновляющий», — подчеркнул режиссер.