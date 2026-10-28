В Ленинском округе строят второй детсад на 350 мест в ЖК «Горки Парк»

Детский сад на 350 мест в деревне Коробово Ленинского округа планируют достроить в мае 2028 года. Он станет вторым в ЖК «Горки Парк», сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели плановую проверку строительства детского сада в деревне Коробово. Готовность здания составляет 12%. Строители выполнили фундамент, завершают возведение монолитных конструкций, ведут кладку стен и гидроизоляцию цоколя.

В детском саду предусмотрены 14 групп, включая две для малышей до трех лет. Здесь оборудуют игровые комнаты и отдельные спальни, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, медицинский блок и собственную кухню.

На огороженной территории обустроят игровые и спортивные площадки с оборудованием для детей разных возрастов, проложат пешеходные дорожки. Свободные участки озеленят: высадят деревья, кустарники и цветы, устроят газоны.

В ЖК «Горки Парк» вместе с жильем создают социальную и инженерную инфраструктуру. Уже сданы 15 многоквартирных домов, школа на 1100 учеников и детский сад на 350 мест. Построены собственная котельная и водозаборный узел для обеспечения квартала теплом и водой. Помимо второго детского сада, сейчас возводят еще четыре жилых дома.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.