В Коломне проведут концерт «Осень музыкой звучала...»

Солисты оперной труппы имени Елены Образцовой выступят 7 ноября в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». Концерт «Осень музыкой звучала...» начнется в 17:00, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе концерта «Осень музыкой звучала...» в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» прозвучат произведения русской и зарубежной вокальной классики — оперные арии, известные романсы и песни.

Их исполнят солисты оперной труппы имени Елены Образцовой, лауреаты международных конкурсов Кирилл Барашкин, Ольга Бут, Лидия Тарасова и Любовь Калиткина. Партию фортепиано исполнит концертмейстер Татьяна Соколовская. Ведущим вечера станет солист труппы Тариель Рзаев.

Труппой руководит народная артистка России Лариса Курдюмова. Коллектив сохраняет и развивает традиции русской вокальной школы. Мастерство его исполнителей отмечено наградами международных конкурсов и признанием публики.

Концерт состоится 7 ноября в 17:00. Возрастная категория — 6+. Подробная информация размещена на сайте галереи.

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