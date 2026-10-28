Китай ужесточит правила экспорта автомобилей с января 2027 года

С 1 января 2027 года Китай ужесточит экспортные правила для автомобилей ушедших из России брендов. Дилеры предупреждают о возможных ограничениях поставок.

Китайские власти требуют от производителей подтверждать возможность обслуживания машин за рубежом и гарантировать поставки запчастей и расходных материалов. Ограничения могут затронуть Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen китайского производства. Сложности возможны и с поставками Xiaomi и Zeekr.

С 2026 года вывозить машины из Китая без разрешения производителя можно лишь после более 180 дней на учете в стране. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр допустил два сценария: поставщики будут выдерживать этот срок либо формально подтверждать наличие сервисных центров.

«Но, бесспорно, возможно какое-то подорожание этих машин. С ценами мне сложно сейчас прогнозировать на сколько цена поднимется. У нас пока цена поднимается, прежде всего, от утилизационного сбора, это является, в том числе сдерживающим фактором. Ну, будет еще один фактор, где наши китайские партнеры вынуждены под вторичным давлением принимать такие решения», — пояснил Хайцеэр в эфире радио Sputnik.

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