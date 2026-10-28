Петербург освободит семьи ветеранов СВО от платы за копии техпаспортов

Законодательное собрание Санкт-Петербурга окончательно приняло закон о бесплатной выдаче семьям ветеранов боевых действий копий технических паспортов и другой документации, сообщает rosbalt.ru .

Родственники ветеранов смогут без платы получать копии технических паспортов на жилье и другое имущество. Льгота также распространяется на предоставление оценочной и иной документации.

Для самих ветеранов боевых действий и ряда других льготных категорий граждан аналогичная норма действует в Петербурге с 2025 года.

Новая мера стала частью осенней корректировки бюджета на 2026 год. В ее рамках городские власти дополнительно выделили 6,4 миллиарда рублей на прямую поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

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