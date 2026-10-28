Бесплатное общежитие и стипендия 24 тыс руб: как россияне учатся в вузах Китая

Российские студентки поделились опытом поступления в китайские университеты, получения стипендий и адаптации к жизни в другой стране, сообщает kp.ru .

Высшее образование в Китае получают 20 000 россиян. За последний год число желающих учиться в стране выросло на 20%, подсчитали в российском правительстве.

Китай предлагает государственные, региональные и университетские гранты. Для тех, кто не знает китайского, программы предусматривают год языковой подготовки. Государственный грант покрывает обучение, общежитие, медстраховку и стипендию: 2500 юаней в месяц для изучающих язык и бакалавров, 3000 — для магистрантов. Документы принимают через «Интеробразование» или напрямую в вузах.

Москвичка Анжела поступила в магистратуру Сычуаньского университета с вузовским грантом и стипендией 2000 юаней (24 тыс. руб.). Вместо места в общежитии университет выделил компенсацию за аренду. Адаптацию осложнил местный диалект.

«Первый месяц я не понимала, что мне говорят. До сих пор адаптируюсь», — рассказала Анжела.

Знание языка не гарантирует грант: вузы оценивают все портфолио. Лия получила отказ и оплатила языковой год в Хуачжунском университете науки и технологий: 15 000 юаней (181 тыс. руб.). Общежитие обходится ей примерно в 7 тыс. руб. в месяц, повседневные расходы — в 3000 юаней (36 тыс. руб.).

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