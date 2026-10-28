Прежний наниматель может оценивать профессиональные качества сотрудника, но не распространять недостоверные сведения о нем, сообщает RT .

Вице-президент по управлению персоналом компании UserGate Елена Щедрова пояснила, что передача персональных данных, включая сведения о трудовой деятельности, требует законного основания — как правило, согласия кандидата. Без особого основания нельзя обсуждать его личную жизнь, здоровье и семейные обстоятельства.

«Согласие на проверку рекомендаций вовсе не обязывает прежнего руководителя только хвалить сотрудника. К примеру, вполне допустимо сказать, что человек тяжело срабатывается с коллегами или периодически срывает дедлайны. Но одно дело — отметить, что ему не всегда удавалось соблюдать сроки, и совсем другое — без доказательств обвинить его в мошенничестве, нечестности или нарушении закона», — пояснила Щедрова.

Если отзыв мешает трудоустройству, эксперт посоветовала установить его источник и содержание: сохранять переписку, запрашивать письменные разъяснения. При незаконной передаче персональных данных можно обратиться в Роскомнадзор, при распространении ложных порочащих сведений — в суд с требованием опровержения. Доказать нарушение особенно трудно, если руководители говорили по телефону.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.