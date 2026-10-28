Наглотался воды: риэлтор из Москвы погиб в Таиланде, спасая тонущего подростка

42-летний мужчина отправился в туристическую поездку вместе с женой и коллегами по бизнесу. Во время отдыха он услышал крики о помощи. Оказалось, что кричал 15-летний парень, который не мог выбраться из воды из-за сильных волн.

Москвич тут же бросился спасать юношу. Он смог вытолкнуть подростка на сушу, а сам сильно наглотался воды. Спустя время очевидцы вытащили мужчину на берег, а прибывшие на место врачи принялись его реанимировать.

Медикам удалось на несколько секунд запустить сердце пострадавшего, но, к несчастью, он скончался.

Погибший родом из Владивостока. От первого брака у него осталась 13-летняя дочь.

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